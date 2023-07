Una domenica di incendi in pascoli e periferie

Numerosi interventi sono stati effettuati ieri, in una giornata molto calda, per spegnere incendi in campagna e in alcune zone di periferia. Almeno quattro gli episodi più impegnativi che hanno visto all'opera vigili del fuoco, protezione civile, guardie ecozoofile, volontari del gruppo comunale di protezione civile.I danni maggiori all'ambiente si sono registrati in località Lamalunga dove un'area molto estesa di pascoli è stata percorsa dal fuoco.Gli interventi hanno evitato problemi a case e masserie.