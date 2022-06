Una cena al buio molto speciale

"Acquistiamo l'inclusione" è il titolo dell'iniziativa della Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti), in programma sabato 25 giugno, alle ore 20.30, presso la sala ricevimenti "Il Gattopardo", dove si terrà una cena molto speciale. I partecipanti lasceranno telefonini e ogni oggetto in grado di fare luce e saranno accompagnati e assistiti in tutti i movimenti così come ogni giorno avviene per un cieco o un ipovedente. La sala sarà interamente al buio. I soci e le socie dell'Unione ciechi e ipovedenti accoglieranno gli ospiti all'ingresso per poi accompagnarli ai tavoli, serviranno bevande e portate e, quando richiesto, accompagneranno al bagno. Infine, al termine, condurranno i partecipanti all'uscita.Immedesimarsi in un cieco o un ipovedente per constatare quanto siano complesse le semplici azioni quotidiane. Una cena al buio per sensibilizzare, innanzitutto. E anche per contribuire ad una buona causa: raccogliere i fondi necessari all'Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) di Altamura, Gravina e Poggiorsini per acquistare una nuova sede, più ampia dell'attuale (ubicata nel centro storico) e senza barriere architettoniche.I partecipanti pagheranno una quota che servirà concretamente allo scopo. Per informazioni e prenotazioni 080.3115470 - 348.3967982.Questa iniziativa si aggiunge alle altre con cui l'Unione sta tentando di creare le condizioni per una maggiore inclusione o per aiutare concretamente i soci (soprattutto i più giovani) nell'acquisizione dell'autonomia.