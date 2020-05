Una Cattedrale inedita: tutta in mattoncini

Osservate bene. Notate i dettagli. Sì, è proprio la Cattedrale di Altamura ma con una particolarità. E' in miniatura, tutta fatta di mattoncini di mazzaro e realizzata con estrema cura tanto da sembrare quella vera in questa foto.E' opera di Massimo Loglisci, esperto artigiano marmista di Gravina, specializzato nel riprodurre i monumenti in miniatura. Nella sua città li ha realizzati quasi tutti, dalla Cattedrale al ponte acquedotto. Poi ha deciso di creare in scala la chiesa eretta da Federico II di Svevia in scala 1: 100. L'idea è stata proposta da don Nunzio Falcicchio, parroco del Santissimo Redentore e responsabile del Mudima (museo diocesano dei matronei). Quindi, in collaborazione con Mariagrazia Marmora, Raffaele Barone e Piero Amendolara, Loglisci è riuscito a procurarsi immagini e piante così da avere perfettamente sotto mano tutti i parametri tecnici e le misure.Quindi è cominciato un lavoro durato 15 mesi. Ben 70.000 mattoncini di mazzaro sono stati incollati uno sull'altro con il mastice. E alla fine ecco il mirabile risultato. Una mini Cattedrale, perfettamente identica all'originale, pure nella dovizia di dettagli degli elementi architettonici. Pesa 150 kg. Avrebbe dovuta essere esposta durante "Federicus" ma, com'è noto, l'evento medievale già da tempo è stato rinviato. Quindi sarà per un prossimo grande evento. Per il momento queste immagini rendono bene il grande e accurato lavoro svolto.