Un rombo di solidarietà, moto-raduno con donazione del sangue

Motori e solidarietà. Un abbinamento voluto dal gruppo Guzzi & Friends di Altamura. Domenica 23 giugno, per tutta la mattinata, gli appassionati delle rombanti due ruote organizzano un emo-motoraduno.I motociclisti, infatti, volontariamente donano il sangue all'autoemoteca della Fidas. Appuntamento dalle ore 8.30 alle ore 13.30 in via Ottavio Serena. Sono attesi anche motociclisti di altre città, nello spirito di amicizia dei "centauri" che si radunano nelle varie città, accomunati dalla passione per le moto.Previsti anche un giro nel centro storico e una visita nella Cattedrale. Programmata, inoltre, una benedizione dei caschi.Si tratta della terza edizione dell'Emo-raduno.