Donare, parola belissima. Ad Altamura diventa una festa in tre giorni

Con legge n. 110 del 14 luglio 2015, denominata Istituzione del «Giorno del dono», la Repubblica Italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno «Giorno del dono», al fine di "offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività di donazione possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa". Ogni anno l'Istituto italiano donazione (IID) sensibilizza gli italiani con i programmi del #donoday. Le giornate possono essere organizzate sino al 31 ottobre.L'Amministrazione comunale di Altamura ha deciso di aderire al «Giorno del dono» con un programma di tre giornate, 15, 16 e 17 ottobre, in piazza Zanardelli e presso l'atrio del Liceo "Cagnazzi". L'iniziativa è organizzata dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con numerosi enti ed associazioni.La manifestazione si apre sabato 15 ottobre, alle ore 16.00, nell'atrio del "Cagnazzi", con i saluti istituzionali della sindaca Rosa Melodia, dell'assessore alle politiche giovanili e all'inclusione sociale Adriano Antonacci e del dirigente scolastico Biagio Clemente.E' prevista una presentazione pubblica dell'evento, in programma giovedì 13 ottobre, alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare, a cui si invita a partecipare.