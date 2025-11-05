Sezione immuno-trasfusionale
Un premio ai donatori di sangue e midollo osseo

I dati del sistema trasfusionale nella Asl

Altamura - mercoledì 5 novembre 2025 10.08
La Asl di Bari ha organizzato la giornata del dono per premiare 139 donatori e donatrici di sangue e midollo osseo. Un riconoscimento simbolico ma profondo per dire grazie a chi, con costanza e generosità, contribuisce ogni giorno alla salute e alla speranza di migliaia di pazienti in caso di emergenze, interventi chirurgici, trapianti e cure mediche.

Nella provincia di Bari si concentrano circa un terzo dei donatori pugliesi (38.151 su 113.676, pari al 33,6%) e sono eseguite il 38% delle procedure di aferesi regionali. In questa fase, si registra un lieve calo del numero complessivo di donatori rispetto agli anni precedenti. Secondo i dati regionali, i donatori baresi sono passati da 40.607 nel 2022 a 38.151 nel 2024, con un tasso di 31,2 donatori ogni mille abitanti.

Nonostante questa lieve flessione, la produttività media per donatore è aumentata: le procedure di sangue intero sono cresciute da 53.848 a 55.979 (+3,9%), mentre le procedure di aferesi – più complesse e specialistiche – hanno registrato un incremento del 13,3%, passando da 5.722 nel 2022 a 6.481 nel 2024.

La provincia di Bari dispone di oltre 20 punti di raccolta tra ospedali, sedi associative e unità mobili, coordinati dal Centro Regionale Sangue e dall'ASL Bari – Servizio di Medicina Trasfusionale. Questa rete garantisce una copertura uniforme del territorio metropolitano e provinciale, assicurando la continuità della raccolta, grazie al contributo fondamentale delle associazioni di volontariato.

Il Centro di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Bari si conferma il principale polo di riferimento della provincia per la raccolta, la lavorazione e la distribuzione degli emocomponenti ed è centro di riferimento regionale per la donazione di cellule staminali periferiche. Mentre i centri territoriali garantiscono la capillarità della raccolta e la prossimità ai donatori, soprattutto nelle aree metropolitane e nei comuni dell'hinterland. Nei presidi dell'ASL Bari tra cui l'ospedale della Murgia si è registrato un miglioramento dell'indice di efficienza, con un maggior numero di procedure per singolo donatore e un incremento delle attività nelle giornate dedicate alla donazione associativa, con una raccolta complessiva di oltre 28mila sacche - nel 2024 e anche nei primi nove mesi del 2025 - che rappresentano una quota rilevante delle donazioni totali.

Anche la donazione di midollo osseo è in crescita: più di 1.100 nuovi iscritti al Registro Donatori Midollo Osseo (IBMDR) nel primo trimestre del 2025, in linea con le 2491 nuove iscrizioni segnate nel 2024, un dato a sua volta in incremento rispetto al 2023 (+ 16,8%). Si tratta di numeri che testimoniano una sensibilità sempre maggiore, soprattutto tra i giovani.
