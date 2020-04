I bersaglieri donano il sangue

I bersaglieri del 7° Reggimento di Altamura dell'Esercito italiano hanno donato il sangue all'Ospedale della Murgia, presso l'unità di medicina trasfusionale (banca del sangue), per dare il proprio contributo alla necessità di incrementare le scorte.In questo periodo di emergenza sanitaria le donazioni si sono notevolmente ridotte a causa del timore da parte dei cittadini di recarsi presso le strutture ospedaliere. Il Ministero della salute e le autorità sanitarie garantiscono: le donazioni sono sicure.Il comandante di Reggimento, colonnello Giovanni Ventura, oltre a partecipare attivamente alla donazione, nell'esprimere il proprio compiacimento per la volontaria adesione del personale dell'unità ha sottolineato che "questo semplice gesto di altruismo e senso civico, che contribuisce alla salvaguardia della vita altrui, è compiuto da soldati straordinariamente normali impegnati quotidianamente per servire il nostro Paese".