Donazioni di sangue, il bilancio del 2019

Lieve calo nel numero delle donazioni di sangue all'ospedale della Murgia "Fabio Perinei". Solo da alcuni mesi, è operativa a regime l'unità di medicina trasfusionale (cosiddetta "banca del sangue"), una conquista per il territorio murgiano.L'apporto delle associazioni dei donatori, come sempre, è fondamentale. Nell'intero 2019 sono state 4497 le donazioni rispetto alle 4789 dell'anno precedente. Il numero è composto quasi interamente da unità di sangue intero mentre negli altri ospedali della Asl di Bari una quota delle donazioni avviene "in aferesi".L'ospedale tra Altamura e Gravina è cresciuto con il nuovo servizio e ci sono ancora ampi margini di miglioramento. E' uno dei cinque centri di raccolta nel territorio dell'azienda sanitaria di Bari, l'unico nell'entroterra (gli altri sono il San Paolo, il Di Venere, Monopoli-Putignano e Molfetta). E' all'ultimo "gradino" rispetto agli altri ospedali ma questo dipende molto dal fatto che quella di Altamura è la struttura più "giovane".In tutta l'azienda sanitaria sono state quasi 39mila donazioni, in aumento rispetto all'anno precedente, con un aumento del 3,5%.