Motociclismo, Vincenzo Ostuni primeggia al Mugello

Grandi risultati al Mugello per il motociclista altamurano Vincenzo Ostuni, su Yamaha, nella Coppa Italia 600 Supersport. Con grandi ed emozionanti prestazioni, sia in gara 1 sia in gara 2, Ostuni si è aggiudicato il primo posto della competizione sul prestigioso circuito internazionale.Nello scorso fine settimana ha gareggiato anche il figlio 15enne Bartolo, per il campionato Yamaha R3 Cup. Per lui è stata la prima volta al Mugello. E' stata anche la prima volta che padre e figlio hanno corso sullo stesso circuito, nello stesso giorno. Esordio tutto sommato positivo per il giovane Ostuni: partito 29°, è arrivato al traguardo 22°. Entrambi condividono la passione per le due ruote e i motori rombanti. Scalpita per arrivare a questi risultati anche il più giovane della famiglia, Massimo , che ha già debuttato nelle gare per la sua fascia di età e che tornerà in pista a settembre a Ugento.Fatica ma tanta soddisfazione in casa Ostuni per il week-end del Mugello. Fra quattro settimane si torna in pista.Vincenzo Ostuni ringrazia ancora gli sponsor principali (Tabaccheria 1 in via Santeramo, Sam trasporti, Ferrulli Arredamenti e Co.Ge.Ci.s) con cui è possibile sostenere queste imprese sportive.