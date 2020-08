Motociclismo: padre e figlio in gara al Mugello

La passione per le due ruote e i motori rombanti è di famiglia in casa Ostuni. In questo fine settimana, domani e domenica, Vincenzo (padre) e Bartolo (figlio, 15 anni), gareggiano sullo stesso circuito motociclistico, al Mugello. Una bella emozione per tutti e due condividere il prestigioso "palcoscenico". A guardarli c'è Vincenzo, otto anni, e pure lui già appassionato di moto.Vincenzo Ostuni è arrivato tardi alle competizioni di motociclismo ma si fa valere. Nella Coppa Italia 600 Supersport è arrivato primo nella gara1 e secondo nella gara2. Bartolo, invece, gareggia per il campionato Yamaha R3 Cup. Per lui è la prima volta al Mugello. Sarà quindi un "battesimo" importante, su un circuito internazionale. Ed è la prima volta che padre e figlio corrono insieme, sullo stesso circuito, nello stesso giorno. Finora Ostuni junior, accompagnato dall'inseparabile mamma Angela, si è fatto le ossa nei kartodromi.Scalpita per arrivare a questi risultati anche il più giovane della famiglia, Massimo, che ha già debuttato nelle gare per la sua fascia di età e che tornerà in pista a settembre a Ugento."E' una grande emozione essere qui - dice Vincenzo - soprattutto perché noi pugliesi siamo penalizzati. Le competizioni importanti si svolgono tutte molto lontane da casa, questo comporta sacrifici. E abbiamo bisogno di sostegno. Siamo qui soprattutto grazie ai nostri sponsor principali (Tabaccheria 1 in via Santeramo, Sam trasporti, Ferrulli Arredamenti e Co.Ge.Ci.s), li ringrazio. Spero che altri si avvicinino".E ora testa concentrata sulle gare di domani e domenica.