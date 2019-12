Un dinosauro sotto la Cattedrale, ecco il "disegno in 3D"

Completato il lavoro dell'artista argentino Eduardo Relero, maestro nella tecnica dell'anamorfosi con cui conferisce carattere tridimensionale a disegni apparentemente deformati.Oggi per tutto il giorno, sino alle 19, si può ammirare in piazza Duomo: un dinosauro ha scavato sotto la Cattedrale ed è fuggito con una gustosa focaccia. La cura dei dettagli è incredibile e in tutto e per tutto l'opera grafica sembra essere in 3D, invece è un effetto ottico.Relero è stato invitato dall'associazione culturale "Zigozago" per la prima edizione del "Prospettico – Festival d'arte contemporanea". Finora ha dato forma alle sue illusioni ottiche nelle città di tutto il mondo, da Londra a New York, da Barcellona a San Francisco, passando per Dubai, Riga, Madrid, Amsterdam e Bruxelles. "Prospettico" è "l'idea di otto amici - spiega l'associazione - e nasce dal desiderio di creare uno spazio da dedicare alla rappresentazione artistica e alle sue forme mutevoli, che le future edizioni esploreranno. Lo scopo è di promuovere l'accessibilità ai luoghi della cultura e lanciare la città in una dimensione internazionale".