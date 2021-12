Un altro Natale senza la piena normalità

Tante luci e installazioni colorate. Piccoli e grandi eventi natalizi, soprattutto per i più piccoli. L'atmosfera del Natale si sente, si respira, si vede. C'è tanto fermento nelle parrocchie perché il Natale ha dei significati molto profondi. Prevale la voglia di stare insieme, in famiglia.Tuttavia anche questo è un Natale che non è all'insegna della normalità. Anzi, proprio negli ultimi giorni sono aumentate le raccomandazioni e sono state re-introdotte delle limitazioni, come l'uso della mascherina all'aperto, per l'incremento dei contagi da Sars Cov-2 e dei casi di Covid-19.Ad Altamura gli ultimi numeri sono da quarta ondata dei contagi da Sars Cov-2. Dai dati della Asl aggiornati a due giorni fa, risulta che gli attuali positivi sono 315. Il 10 dicembre i casi, sempre comunicati dalla Asl, erano 144. Quindi in meno di due settimane c'è stata una progressione in forte aumento. Dall'inizio di novembre i casi in tutto sono stati 445 e di questi 130 sono i guariti o, se asintomatici, i negativizzati. Nella comunicazione figurano anche 1 ricoverato e 2 deceduti.Anche nel periodo festivo andrà avanti la vaccinazione che include anche i bambini della fascia di età 5-11 anni. Con la chiusura delle scuole, le somministrazioni saranno effettuate presso il centro vaccini al palazzetto dello sport Baldassarra in via Manzoni oppure negli studi dei pediatri.