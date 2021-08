Uffici comunali chiusi il 16 agosto

In concomitanza con il Ferragosto e in considerazione del minore afflusso di utenti, con decreto della sindaca n. 52 dell'11 agosto 2021 è stata disposta la chiusura degli uffici comunali per lunedì 16 agosto 2021.Il Comune assicura che saranno garantiti i servizi essenziali (servizi demografici, polizia locale, protezione civile).