Ucraina, presidio per la pace in piazza Duomo

"Altamura dice no alla guerra": oggi (domenica 27 febbraio), alle ore 10.00, è in programma il presidio del comitato per la pace, con l'adesione di numerose associazioni, partiti, cittadini, ecc. per esprimere la vicinanza al popolo dell'Ucraina.L'iniziativa è promossa da Anpi e vede le adesioni di: Comune di Altamura, Abc, Abmc (Archivio Biblioteca Museo Civico) Altamura, Accademia Obiettivo Successo, Admo (Ass. Donatori Midollo Osseo) Altamura, Associazione Alteriamoci, Agedo Puglia sez. Bari, Aimc- Altamura, Amlet, Associazione Fornello, Ass. Leggeredizioni, Amaram Aps (Ass Malattie Rare Murgia), Auser-Altamura, Azione Cattolica Altamura, CAM (Comitati Alta Murgia), Camera del Lavoro Cgil Altamura, Campo65, Caritas della Cattedrale, Centro Antiviolenza LiberaMente, Centro Interculturale "Caravan", Centro studi Torre di Nebbia, Cineclub Formiche Verdi, Circolo delle formiche, Chiesa Cristiana Evangelica Battista Altamura, Club Federiciano, Confconsumatori di Altamura, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale - Altamura, Confederazione Cobas Alta Murgia, Coordinamento Donne Acli, Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva, Donne in..., Eutopia, Fidapa Bpw Italy - Altamura, Altamura in Dialogo, Giovani Democratici Altamura, Gif (Giovani Idee In Fermento), Gruppo Aido Altamura, Gruppo Scout Agesci Altamura 2, Gruppo Volontariato Vincenziano, Il Polo di Centro - Santeramo, Italia in Comune, Associazione Culturale Le Tracce, Licef (Libero Istituto di Cultura e Formazione Antonio Iervolino), Pro Loco Altamura, Sinistra Italiana Altamura, Sinistra In movimento Altamura, Slow food Condotta delle Murge, SpiCgil Altamura, Stanza del sorriso, Suoni della Murgia, Uciim Altamura.