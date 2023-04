Tutto esaurito al Mangiatordi per la presentazione delle liste a sostegno di Giovanni Moramarco sindaco

Si è tenuta mercoledì 26 aprile presso il Cineteatro Mangiatordi, la presentazione ufficiale delle liste che sostengono il candidato sindaco Giovanni Moramarco.Nella cornice del cineteatro altamurano, tutto esaurito per l'occasione, sono stati presentati i candidati delle sei liste che sostengono il candidato sindaco Giovanni Moramarco: Forza Italia, Fratelli D'Italia, Azione Civica, Innoviamo, Lista Per Moramarco Sindaco, Riformisti Per Moramarco Sindaco."È necessaria per Altamura una vera e propria rivoluzione culturale - come da tempo sostiene Giovanni Moramarco - che metta al primo posto i cittadini e offra agli stessi un supporto competente, una casa che tutti devono sentire propria, trasparente, solidale, propulsiva".Per ascoltare l'intervento di chiusura del candidato sindaco Giovanni Moramarco alla presentazione delle liste, presso il Cineteatro Mangiatordi vai al video: https://youtu.be/porcxOBvedU