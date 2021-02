Strada Altamura Corato, ripulite le piazzole

Il Comune di Altamura ha avviato un'attività di bonifica e di rimozione dei rifiuti abbandonati, con particolare attenzione alla strada provinciale 238 Altamura Corato. Una via di attraversamento di una delle zone più belle dell'area murgiana, continuamente ferite dall'abbandono di rifiuti di ogni genere e di pneumatici, soprattutto nelle piazzole di sosta.Su segnalazione dei Carabinieri Stazione Parco di Altamura o della Polizia locale, sono state ripulite la piazzola di sosta in località Parisi e la zona a margine della s.p. 238 in località Scalelle. Le operazioni di pulizia saranno estese anche ad altre aree, pure in stato di degrado.Il Parco dell'Alta Murgia ha dato atto di questa lotta all'abbandono dei rifiuti, ringraziando l'amministrazione comunale per aver restituito bellezza e dignità al territorio. "In collaborazione con i Carabinieri Forestali Parco stiamo disseminando fototrappole su tutto il territorio: chi abbandona verrà sorpreso e sanzionato", sostiene l'ente Parco.Di certo l'abbandono dei rifiuti nelle campagne e nelle contrade è una piaga che non si ferma. Talvolta i residenti delle contrade, come a Parisi, sono costretti a mettere guanti e scarponi e a fare da sé e in modo volontario liberano le aree dai rifiuti.