Sisto: "Forza Italia sostiene Gianni Moramarco"

Domani, sabato 18 marzo, alle ore 12, presso il foyer del Teatro Mercadante di Altamura si terrà una conferenza relativa all'adesione di Fratelli d'Italia e Forza Italia a supporto della candidatura a Sindaco di Giovanni Moramarco. Interverranno, oltre al candidato Sindaco Giovanni Moramarco, il Viceministro alla Giustizia Sen. Francesco Paolo Sisto e il Sottosegretario di Stato alla Salute On. Marcello Gemmato.Proprio oggi il viceministro Sisto ha comunicato il sostegno di Forza Italia a Moramarco. Queste le sue parole in una nota: "Il Coordinatore Provinciale e della Città Metropolitana di Bari di Forza Italia Sen. Francesco Paolo Sisto, comunica che ad Altamura Forza Italia, per coerenza con i propri vertici, principi e fede politica aderisce e sostiene la candidatura a Sindaco dell'Avv. Giovanni Moramarco".