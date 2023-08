Sicurezza: botta e risposta tra Moramarco e Petronella

Il tema della sicurezza alimenta la polemica politica. Botta e risposta tra il consigliere Giovanni Moramarco e il sindaco Antonio Petronella.Ieri Moramarco si è fatto portavoce delle lamentele dei residenti del centro storico sulla invivibilità del centro storico, in cui si segnalava anche l'aggressione di un uomo da parte di un gruppo di ragazzi.Il sindaco Petronella ha risposto dicendo che "ci sono stati alcuni rari eventi di microcriminalità che coinvolgono i giovani" ed "è importante sottolineare che al momento non abbiamo evidenza di denunce formali. Sono stati eseguiti vari sopralluoghi dalle forze dell'ordine nei punti critici e stiamo adottando misure serie per affrontare la questione. Purtroppo - ha detto il primo cittadino - l'opposizione sta cercando di amplificare questi eventi in modo mediatico, per speculazione politica! Sono stati individuati i responsabili dalle forze dell'ordine che sono già attive con interventi mirati per prevenire ulteriori episodi. Perlopiù, ci troviamo di fronte a minorenni difficilmente perseguibili legalmente. È importante che le famiglie tengano d'occhio le attività online dei nostri giovani. Stiamo collaborando con la Polizia Locale, la Guardia di Finanza e i Carabinieri per tenere la situazione sotto controllo."La sicurezza dei nostri cittadini - ha aggiunto Petronella - è la nostra massima priorità e stiamo lavorando instancabilmente per migliorare la situazione. Con il vostro supporto e la collaborazione di tutti, anche contando sulla capacità di discernimento rispetto ad informazioni tendenziose, sono sicuro che supereremo anche questa sfida".Oggi arriva la contro-replica di Moramarco. "Siamo esterrefatti nel leggere le superficiali dichiarazioni del Sindaco Petronella - dichiara - significative di insensibilità, inadeguatezza e scarsa attenzione alle quotidiane denunce di numerosi cittadini, circa l'emergenza sicurezza in città. Risulta così svalutato e sottovalutato il grido di aiuto dei residenti del borgo antico e delle periferie, quando parla di "rari eventi". È bene ricordare, per amore di verità, che oltre un mese fa più di 100 residenti del centro storico hanno consegnato una lettera al Sindaco Petronella, chiedendo interventi urgenti. Oggi la risposta pilatesca è inequivocabile. Come coalizione Polis2030 nelle settimane precedenti abbiamo più volte lanciato l'allarme anche a fronte delle innumerevoli sollecitazioni pervenute dai cittadini altamurani."Continueremo - aggiunge Moramarco - ad ascoltare e segnalare finché ci sarà data una risposta dai muti ormai diventati sordi. La sicurezza rimane una priorità per noi e deve essere in cima all'agenda di governo della città. Nessun tipo di sconto dentro e fuori il Palazzo: siamo sempre pronti alla collaborazione, ma in caso di lassismo dinanzi ad una emergenza così grave, siamo pronti a scendere in piazza".