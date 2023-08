"Turista aggredito nel centro storico da gruppo di ragazzi"

Il consigliere comunale Giovanni Moramarco ha reso noto che nella scorsa notte un turista è stato aggredito fisicamente da un gruppo di ragazzi, nel centro storico, in prossimità di "porta Matera" (piazza Resistenza). L'uomo aveva chiesto di non fare rumore ma per tutta risposta c'è stata la violenza.Moramarco ha riportato la denuncia pubblica di un residente del borgo antico che lamenta le condizioni di invivibilità soprattutto nel periodo estivo, quando gruppi folti di ragazzi si raduna proprio nel centro storico. La situazione è evidente soprattutto nella piazzetta dei Martiri, in via Laudati e nei claustri presenti in via Laudati ma non risparmiano altre zone. Chiaramente non si può generalizzare perché i ragazzi che frequentano il centro storico vogliono soprattutto stare in compagnia, senza fare baccano, rumore o generare disturbo. Tuttavia l'effetto complessivo è la sostanziale difficoltà di chi vive nel centro storico ad avere tranquillità e a riposare di notte.Il consigliere di Polis 2030 ha comunicato oltre un mese fa sono state raccolte più 100 firme di residenti, consegnate al sindaco Antonio Petronella, per chiedere interventi.