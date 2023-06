Si parte con il cinema all'aperto

Il Cinema all'aperto accende l'estate altamurana con il CineVillage del Multicinema Teatro Mangiatordi, Edizione 2023, Cinema all'aperto sotto le stelle all'interno del Monastero del Soccorso, con ingresso in piazza Resistenza.Da stasera a lunedì 31 luglio torna la rassegna cinematografica che accende i riflettori su Altamura. Quest'anno tantissime le novità, su tutte, il costo dei Ticket, sempre in fascia oraria 19:15, e eurotutte le sere in fascia oraria 21:15La rassegna cinematografica tornerà a riappropriarsi pienamente degli spazi scenografici del Monastero del Soccorso, grazie all'amministrazione comunale per la concessione del luogo.La programmazione del Cine Village 2023 è ricchissima e variegata e punta a ribadire la centralità del cinema aperto ad un pubblico sempre più vario ed attento.L' obiettivo ogni anno è soddisfare tutte le esigenze, dai più piccoli, ai grandi, una serie di eventi, film e cartoni di qualità, una scelta culturale che da un lato valorizza i film e dall'altra intercetta le esigenze degli altamurani e dei tanti turisti.Tra le altre grandi novità ospiterà la Rassegna Altamura al Cinema organizzata da Obbiettivo Successo in collaborazione con Proloco Altamura APS e CineClub formiche verdi , la giornata nazionale delle Proloco con musiche da film, lo spettacolo Teatrale Amore a Santorini di Obbiettivo Successo a cura di Cinzia Clemente Page. Da non perdere nemmeno Millennium Mambo open, un trittico di alta qualità a cura di Luigi Abiusi.Una serie di eventi possibili grazie alla sinergia e collaborazione con il Comune di Altamura, Obbiettivo Successo, Proloco Altamura APS , Cineclub Formiche Verdi e Gal Terre di Murgia.Il programma della serata inaugurale, biglietto 2 euro:, per tutta la famiglia – Trama: Il Gatto con gli Stivali scopre che la sua passione per l'avventura è stata pagata a caro prezzo: ben otto delle sue nove vite sono andate bruciate. Dovrà così intraprendere una nuova epica avventura alla ricerca del mitico Ultimo Desiderio, che gli permetterà di recuperare le sue nove vite.: Regia: Sydney Sibilia – Trama: Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un'incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni '80, dove Maradona è una divinità, Enrico "Erry" Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all'aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti. L'intero programma è consultabile nella nostra agenda (clicca per aprire la notizia)