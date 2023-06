Cinevillage di Mangiatordi al Monastero del soccorso: il programma dal 27 giugno al 31 luglio

Evento in corso

Al Monastero del soccorso, con ingresso in piazza Resistenza, dal 27 giugno al 31 luglio si tiene "Cinevillage 23", rassegna di cinema all'aperto organizzata dal Cinema Teatro Mangiatordi.Biglietti:, sempre in fascia oraria 19:15; eurotutte le sere in fascia oraria 21:15.