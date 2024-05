Progetto "Io non resto a guardare" di Amaram: mattinata di attività nel parco giochi

Domenica 5 maggio, dalle ore 9.30 alle 13.00, nell'ambito del progetto "Io non resto a guardare" l'Amaram organizza una matinée di attività nel parco giochi in via Minniti e via Parisi. Una mattinata ludica e creativa: giochi da tavolo divertenti, coloratissimi disegni sull'asfalto e tele pronte per essere trasformate in opere d'arte dai talentuosi partecipanti."Saremo qui - spiega Amaram - per un'esperienza straordinaria insieme a tutti i partecipanti che hanno preso parte al nostro progetto solidale. Un progetto volto a celebrare e promuovere la cultura del volontariato e dell'inclusione, in cui tutti noi abbiamo unito le forze per fare la differenza nella nostra comunità".