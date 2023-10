Festa del Cinema di Roma: presentato 'Alpha', il corto del regista esordiente Anteros Marra

6 foto 'Alpha', il corto del regista esordiente Anteros Marra

I "maschi" e la propria fragilità sono al centro di un'opera prima destinata a far riflettere il pubblico e ad aprire una riflessione sulla condizione giovanile nel nostro tempo. Si intitola, ed è il cortometraggio diretto dal regista pugliese Anteros Marra presentato in anteprima nazionale al, nell'ambito della rassegna Alice nella Città, presso l'Auditorium della Conciliazione di Roma.è un viaggio nell'identità maschile animato da una riflessione profonda e penetrante sulla fragilità nascosta dell'individuo, che argina le proprie inquietudini con una maschera di virilità e superiorità. Cinque i protagonisti della storia, tutti giovani e impegnati in una relazione complessa con un mondo nel quale cercano di "esistere". La prepotenza, la forza e la violenza diventano, così, gli strumenti prevalenti per affermare una dimensione alterata di sé che non consente di risolvere le proprie inquietudini e, soprattutto, di realizzare i propri sogni. Prepotenza e violenza rivelano così un castello di insicurezze pronto a sgretolarsi nel momento stesso in cui si mettono in discussione. Il corto nella sua dirompente attualità rappresenta un momento di riflessione sulla delicata condizione dei giovani che, molto spesso, sono abbandonati alle proprie inquietudini e fragilità.Il registaha co-sceneggiato il cortometraggio insieme a, e ha lavorato con una talentuosa squadra per portare in vita una storia intensa e profonda. La fotografia dicattura l'essenza della narrazione, mentre il montaggio curato dallo stesso Marra contribuisce a creare un ritmo avvincente. Il cast diè composto da giovani attori, tra cuii quali danno vita ai personaggi in modo straordinario.Il cortometraggio, distribuito dalla societàe prodotto in modo indipendente con la collaborazione della NABA, promette di toccare le corde più profonde degli spettatori, offrendo una narrazione coinvolgente che mette in luce le sfumature complesse della mascolinità moderna.