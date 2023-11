La Polizia di Stato arriva ad Altamura? No, si gira un film

Sono in corso delle riprese cinematografiche ad Altamura. Oggi, in piazza Duomo, stazionano mezzi di produzione che certamente non possono passare inosservati. I mezzi sono in piazza Duomo e in corso Federico II di Svevia. La Cattedrale non è accessibile al pubblico come negli altri giorni. E inoltre sulla facciata di Palazzo Melodia sono comparse un'insegna della Polizia di Stato e le bandiere dell'Italia e dell'Unione europea.Tutto, insomma è abbastanza evidente. Oltretutto in via Nicola Melodia e in qualche strada laterale sono posizionati dei segnali di divieto. Le lavorazione dureranno alcuni giorni. Per ora sono lavorazioni di tipo tecnico, attori e attrici non se ne sono visti.Di quale film si tratta? Per il momento non trapela ma probabilmente si saprà a breve.(seguono aggiornamenti)