Si assegna l'Oscar per lo sport altamurano

Sono stati riaperti i termini da parte del Comune di Altamura per l'avviso pubblico riguardante l'assegnazione dello sport altamurano. Nuova scadenza è il 23 dicembre, alle ore 12.Un riconoscimento da assegnare ai migliori dell'annata 2018-2019. Possono partecipare atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici e società sportive residenti ad Altamura oppure atleti iscritti a associazioni o società sportive altamurane. Questi devono aver conquistato un titolo sportivo o raggiunto un risultato di rilevanza. Vale a dire: podio in occasione di campionati nazionali, regionali o provinciali; primato italiano, regionale o provinciale riconosciuto dalle competenti federazioni sportive; podio in un campionato italiano assoluto o giovanile (serie o categoria A);partecipazione in rappresentativa nazionale, regionale o provinciale in manifestazioni internazionali ufficiali. Ed essersi distinti per fair play.Le segnalazioni potranno essere presentate solo da associazioni o società sportive con sede ad Altamura (iscritte ai campionati e affiliate alle relative federazioni nazionali oppure enti di promozione sportiva) oppure da federazioni ed enti di promozione sportiva.ATLETICA. A proposito di riconoscimenti, domenica prossima alle ore 17.30, presso la Sala Tommaso Fiore del Monastero del Soccorso, l'Atletica Altamura premierà i suoi atleti e presenterà il progetto "Sport di tutti".