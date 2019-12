Serve una grande area multiservizi, il Comune si rivolge ai privati

Con l'obiettivo di individuare un'area multiservizi o polifunzionale, da adibire ad area mercatale, spettacoli viaggianti, sagre e grandi eventi, il Comune si rivolge ai privati Aree comunali grandi per queste necessità non ce ne sono. Così è stato pubblicato un avviso con i criteri e i requisiti necessari.Al momento, come precisa la stessa amministrazione, l'avviso ha "unicamente uno scopo esplorativo". Quello di "dialogare con interlocutori privati potenzialmente interessati all'intervento di trasformazione urbana ed alla cessione dei terreni per la realizzazione dell'area polifunzionale secondo principi di trasparenza e parità di trattamento tra i diversi soggetti coinvolti". Una premessa necessaria per dire che l'iter è comunque complesso e lungo e ci deve essere un bilanciamento tra l'esigenza pubblica e la disponibilità del privato, in un'ottica di sinergia.L'area richiesta deve avere un'estensione minima di 30.000 metri quadrati. Dovrà contenere uno spazio destinato ad eventi, concerti e spettacoli viaggianti di dimensione minima di 5.000 mq. Dovrà essere dotato di uno spazio per posteggi di mercato (300 stalli) e percorsi connettivi dedicati al commercio ambulante di dimensione minima di 15.000 mq. E dovrà contenere uno spazio per terminal di bus turistici e di linea con polo intermodale del trasporto locale (pedonale, ciclistico, automobilistico e TPL) di dimensioni minime di 5.000 mq, uno spazio per posteggi auto (almeno 200) e spazi di manovra di dimensione minima di 5.000 mq. Tutto integrato con verde, bagni pubblici, arredo urbano e chioschi rimovibili all'occorrenza.Obiettivo ambiziosissimo. In un colpo solo l'amministrazione vuole risolvere problemi che si trascinano da venti o trenta anni, individuando nello stesso sito pure il capolinea per le linee extraurbane del trasporto pubblico su gomma. Oppure dare una collocazione al luna park (nella foto le giostre nell'area artigianale di Grotta Formica, collocazione sicuramente penalizzante per le imprese) o al circo.Le adesioni dovranno pervenire al Comune di Altamura entro e non oltre le 12.00 del 10 febbraio. L'attuale giunta crede in questo "miracolo" amministrativo. E sono coinvolti due assessorati, quelli allo sviluppo economico e all'urbanistica rispettivamente guidati da Teresa Pellegrino e da Francesca Cangelli, di concerto con la stessa sindaca Rosa Melodia.