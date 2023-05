Seggi aperti per il ballottaggio, si vota oggi e domani

Sono 57.524 gli altamurani chiamati oggi e domani al voto per l'elezione del nuovo sindaco: al ballottaggio Giovanni Moramarco (coalizione Polis 2030) e Antonio Petronella (coalizione Altamura protagonista). Non ci sono stati apparentamenti con gli altri tre candidati del primo turno.Sono 60 le sezioni in cui le urne sono state allestite, compresa una speciale all'Ospedale della Murgia.Si vota oggi dalle ore 7 alle ore 23 e si vota anche domani dalle ore 7 alle ore 15. Una sola è la scheda. Sia oggi che domani, negli orari di apertura dei seggi, l'ufficio comunale in via Madonna della Croce è aperto per il rilascio/rinnovo delle tessere elettorali. Domani, subito dopo la chiusura delle urne, si terrà lo spoglio e si conoscerà il nome del nuovo sindaco, dopo l'esperienza amministrativa della sindaca Rosa Melodia (2018-2022).Oggi verranno effettuate tre rilevazioni parziali dell'affluenza alle ore 12, 19 e alla chiusura delle 23.Al primo turno i votanti sono stati 39.042 (su un totale di 57.524), pari al 67,87% degli aventi diritto.I dati del 2018: al primo turno affluenza del 72,68% (votarono 40.718 dei 56.026 elettori) mentre al ballottaggio l'affluenza scese molto, al 54,3%.del voto del 14 e del 15 maggio 2023: