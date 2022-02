Scuola: cambiano le regole per i casi Covid

fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;

dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;

dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;

con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Cambiano di nuovo le regole per la gestione dei casi Covid rilevati a scuola. Il Governo ha varato delle misure che mirano a limitare le quarantene e a ridurre la durata anche se ha ribadito la priorità alla scuola in presenza. Il mese di gennaio, dopo la ripresa delle attività scolastiche, è stata contrassegnata invece da una valanga di provvedimenti di quarantene e di tracciamento che di fatto hanno portato ad una frequenza scolastica a singhiozzo, con conseguente attivazione della didattica integrata. Questo accade ovunque. Ad Altamura, ad esempio, il numero dei casi è ancora elevato e anche questa settimana ha ripercussioni soprattutto sulle scuole dell'infanzia e sulla scuola primaria.Le nuove regole sono state varate nella seduta di ieri del Consiglio dei ministri e entreranno in vigore nel giro di pochi giorni.