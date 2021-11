Sciopero nazionale, lunedì non c'è la raccolta porta a porta

Lunedì 8 novembre è proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori del settore ambiente e igiene urbana per il mancato rinnovo del contratto. Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle sindacali del comparto ambientale Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per tutti i lavoratori delle aziende di igiene ambientale – sia pubbliche che private – che applicano il CCnL Utilitalia/Ambiente 10 Luglio 2016 e il CCNL FISE/Assoambiente.Lunedì non verrà effettuata la raccolta porta a porta della differenziata né lo spazzamento stradale. Pertanto domenica sera non bisogna esporre i contenitori della raccolta differenziata.Garantiti, invece, i servizi minimi essenziali come scuole, mense, mercati, centro vaccinale, servizi sanitari, ecc.