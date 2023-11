Sciopero dei trasporti, possibili disagi per FAL

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane, venerdì 17 novembre, per lo sciopero generale proclamato per l'intera giornata ed al quale hanno aderito le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti di Puglia e di Basilicata.Lo sciopero ha le seguenti motivazioni: cambiare la proposta di Legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal Governo; chiedere al Governo e alle Istituzioni territoriali di assumere provvedimenti, a partire da quelli in materia di lavoro (salari, contratti, precarietà) e di politiche industriali, sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza e rivalutazione delle pensioni, istruzione e sanità, necessari a ridurre le diseguaglianze e a rilanciare la crescita.Saranno garantiti tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.