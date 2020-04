Sasso (Lega): il Comune aiuti l'economia locale

"Se da un lato il governo nazionale non dispone nessuna misura per aiutare commercianti e piccole e medie imprese, purtroppo anche il governo cittadino di Altamura non fa nulla di concreto per aiutare questo settore economico e produttivo, che costituisce la spina dorsale del nostro Paese". Lo afferma in un comunicato stampa il deputato della Lega Rossano Sasso."Quasi imbarazzate - aggiunge Sasso - l'euforia dell'amministrazione comunale per non "aver aumentato le tasse", in un periodo in cui le aziende chiudono, i dipendenti vengono licenziati e le autorità locali non prevedono alcun aiuto concreto per queste categorie che hanno lanciato un doloroso grido di aiuto, purtroppo rimasto inascoltato. In tutta Italia i sindaci ed in particolare quelli della Lega, stanno chiedendo al Governo di attuare misure straordinarie come ad esempio l'esclusione del pagamento della Tari, da accollare allo Stato, o l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, in modo da poter utilizzare più risorse economiche, l'esclusione della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e molto altro. Purtroppo da questo sindaco e dalla sua maggioranza, assenza totale in tal senso e incapacità di comprendere il disagio di tanti concittadini", conclude.