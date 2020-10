Saltano i consigli comunali in presenza, si faranno in videoconferenza

Per effetto del nuovo decreto (Dpcm) del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, non si terranno i consigli comunali in presenza ad Altamura. Sono state revocate le sedute convocate per il 22 e il 23 ottobre.Per la pubblica amministrazione, infatti, sono sospese tutte le attività "in presenza" e sostituite con modalità da remoto. Ciò vale pure per le sedute del consiglio comunale e per le riunioni delle commissioni consiliari. Pertanto, dopo aver sentito la Prefettura, il presidente dell'assise comunale Gino Loiudice ha revocato i prossimi consigli. Sono da ri-programmare, in attesa che venga individuata una piattaforma idonea.Finora il consiglio comunale si è svolto solo una volta da remoto, per la discussione del bilancio, ad aprile.Sempre in attuazione del Dpcm pure l'incontro sulla giornata internazionale contro la violenza alle donne non si terrà più al Comune ma su piattaforma telematica e potrà essere seguito sui canali di comunicazione del Comune.