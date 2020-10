Giornata contro la violenza alle donne, si programmano iniziative

Martedì 20 ottobre alle 18:30, a Palazzo di Città, è in programma un incontro promosso dalla sindaca Rosa Melodia, dall'assessore alle politiche sociali Annunziata Cirrottola e dalla presidente della commissione pari opportunità Angela Miglionico, aperto ad associazioni e rappresentanti delle scuole secondarie di secondo grado, per definire temi ed iniziative da intraprendere per il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.Tutti i partecipanti dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale. L'incontro avverrà nel rispetto delle misure di contenimento COVID-19.