Violenza contro le donne: tanti incontri per le "Scarpette rosse"

Il Comune di Altamura, anche quest'anno, coordina e organizza la "Settimana delle scarpette rosse": una serie di incontri e di appuntamenti, per riflettere sui temi della violenza contro le donne e della violenza in tutte le sue forme. In continuità con le attività svolte negli scorsi anni, il filo conduttore è il tema "Io non ho paura". Un calendario che va oltre la durata di una settimana, perché si è voluto ancora una volta dare spazio alle numerose realtà sensibili che sono impegnate sul territorio.Importante, come sempre, è la collaborazione con le associazioni, con il terzo settore e il volontariato, con il centro antiviolenza, con le associazioni di categoria, con il mondo della scuola, ecc., che si ringraziano per la preziosa attività e per gli spunti offerti.Il sindaco Vitantonio Petronella, la vice sindaca e assessora ai servizi sociali e alle pari opportunità Angela Miglionico e il presidente della commissione pari opportunità del consiglio comunale, Luca Genco, invitano i cittadini a partecipare, dando il proprio contributo di conoscenza e riflessione.Il programma inizia lunedì 13 novembre (apertura della mostra di vignette dell'artista Anarkikka nei negozi del centro, con presentazione alle ore 19 nella Sala consiliare), culmina nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, per poi concludersi il 2 dicembre.Consulta la nostra agenda per le notizie sulle singole iniziative.