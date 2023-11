"La settimana delle scarpette rosse": il programma integrale 2023

Evento in corso

Inizia il 13 novembre e si protrae sino al 2 dicembre, con oltre 20 appuntamenti, il programma de "La settimana delle scarpette rosse 2023", per riflettere sui temi della violenza contro le donne e della violenza in ogni sua forma. Programma coordinato dal Comune, in collaborazione con associazioni, terzo settore, scuole, cittadini, ecc. Il calendario potrà essere integrato e ampliato con ulteriori iniziative. Eventuali variazioni saranno comunicate sul portale del Comune di Altamura (www.comune.altamura.ba.it) e sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Altamura ( https://www.facebook.com/ilcomunedialtamura ).