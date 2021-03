Risveglio imbiancato nell'Alta Murgia

Sorpresa meteorologica nell'Alta Murgia, nelle campagne tra la località Parisi e Corato. Nella notte le campagne sono state avvolte dalla coltre della neve e questa mattina il risveglio è imbiancato. Una nevicata ormai fuori stagione, più scenografica che altro. Non si registrano problemi per la viabilità extra-urbana, le strade sono libere.Sui "social" è già tutta una carrellata di foto che provengono da alcune delle aree interne della Murgia dove jazzi e tratturi sono coperti dalla neve.Piove con continuità, invece, in città.Questa coda del maltempo sta interessando le regioni del Sud Italia (Puglia, Basilicata, Molise, Calabria e Sicilia).