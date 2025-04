Rigenerazione urbana con alberi e murales

Si è conclusa il 25 aprile 2025, in occasione dell'80° Anniversario della Liberazione d'Italia, la prima fase del progetto di rigenerazione urbana di una casa popolare di Arca Puglia, sita in via Selva – angolo Via Bresso ad Altamura. Il progetto è promosso dal Partito Democratico di Altamura in collaborazione con l'associazione Murgia Futura e rientra nel più ampio impegno della rete 25 Aprile sempre, composta da associazioni, partiti e sindacati uniti nel difendere i valori della democrazia antifascista (libertà, giustizia sociale, pace e partecipazione).Durante questa prima fase sono stati piantati 12 alberi, ognuno "adottato" da una realtà aderente alla rete. L'ultimo albero è stato messo a dimora proprio nella giornata del 25 aprile, in un gesto semplice ma carico di significato. L'iniziativa ha visto la partecipazione attiva non solo degli aderenti, ma anche di tanti cittadini che credono nella memoria attiva e in una democrazia consapevole. Ma il progetto non si ferma qui.La seconda fase prevede la realizzazione di un'opera di arte muraria che raffigurerà un papavero, simbolo della Resistenza e della memoria antifascista. L'opera sarà realizzata in collaborazione con l'artista Donato Lorusso, già noto per il murales "Noi siamo Domi". Non si tratterà solo di un abbellimento urbano, ma di un vero e proprio presidio visivo permanente, destinato a parlare quotidianamente a chi attraversa quel luogo: un segno per chi cresce, per chi ricorda e per chi rischia di dimenticare.Per rendere possibile la realizzazione del murales, la Rete 25 aprile sempre ha attivato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, aperta a tutti coloro che desiderano contribuire concretamente alla costruzione di uno spazio pubblico che sia simbolo di partecipazione, bellezza e speranza. Sono inoltre state predisposte due teche di raccolta fisica (nella sede ANPI di Altamura, in via Michele Continisio 6, e presso Teste Scolpite di Giuseppe Cutecchia, in via Reno 5D).