Rifiuti, riapre la piattaforma Ccr in via Gravina

Con ordinanza della sindaca Rosa Melodia è stata disposta la riapertura della piattaforma Ccr presso la sede della Teknoservice in via Gravina - via Ferri Rocco che era chiusa dalla fine di febbraio. Ad Altamura non sono ancora stati realizzati i Ccr previsti dai contratti per il territorio Aro Bari 4, quindi non ci sono luoghi dove conferire una serie di tipologie di rifiuti che non possono essere differenziati con il porta a porta.Già questa mattina sono ripresi i conferimenti. Gli orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle 15.00 alle 18.00. Il sabato, invece, dalle 7.30 alle 12.30.Una riapertura necessaria per evitare l'abbandono incontrollato di rifiuti nelle campagne e nelle periferie. Si torna, dunque, alla normalità in attesa della realizzazione dei due Ccr previsti ad Altamura.