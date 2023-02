Rifiuti: il porta a porta anche nelle case sparse

Il contratto tra Comune di Altamura e Teknoservice per la gestione dei rifiuti a breve cambierà. Con delibera commissariale, il Comune ha dato disposizioni per azioni di miglioramento del servizio. Si procederà ora a una variante contrattuale.La modifica principale riguardaa disposizione di case sparse e contrade dove si creano delle discariche a causa dell'abbandono al suolo di rifiuti. Anche qui arriverà il porta-a-porta. Le nuove disposizioni prevedono: Estensione anche alle utenze domestiche (numero stimato 1348) e non domestiche (n. stimato 323) presenti nella zona rurale e case sparse, della modalità di raccolta "porta a porta" (con le frequenze di raccolta di 2/7 con mastello di 40lt per il rifiuto organico; di 1/7 con mastello di 40lt per l'indifferenziato; di 1/14 con mastello di 120lt per la carta; 1/14 con mastello di 240/l per la plastica; 1/14 per le utenze domestiche e 1/7 per le utenze non domestiche "food" con mastello 120lt per il vetro) in sostituzione della modalità di raccolta attuale effettuata in forma differenziata, tramite carrellati posizionati presso isole di prossimità.Un'altra modifica è:includendo aree di nuova urbanizzazione escluse dalla perimetrazione definita negli atti di gara, mediante il potenziamento del servizio di spazzamento manuale giornaliero e del servizio di spazzamento meccanizzato domenicale.Terza modifica riguarda l'che non sarà più raccolta due volte alla settimana ma solo una. La delibera prevede: Riduzione della frequenza di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati per le utenze domestiche da n. 2 passaggi/settimana a n. 1 passaggio/settimana.Le prime due modifiche (porta a porta per le case sparse ed estensione dell'area oggetto di spazzamento) comportano un incremento dei costi di oltre mezzo milione di euro mentre un passaggio in meno alla settimana per l'indifferenziata comporterà un risparmio di oltre 300.000 euro. Tra costi aggiuntivi e risparmi, il servizio aumenterà di 218.000 euro (Iva inclusa) e porterà il totale del servizio - pagato dai contribuenti - a 13 milioni e 600mila euro.Quest'anno la Tari resterà invariata. Sono confermate le tariffe del 2022 (aumentate rispetto al 2021 e agli anni precedenti) così come prevede il piano triennale dell'agenzia regionale per la gestione dei rifiuti (Ager).Seguiranno altre notizie sull'argomento rifiuti e raccolta differenziata