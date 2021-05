Rifiuti: centri comunali di raccolta, approvati i progetti finali

Ma quando saranno realizzati i due Ccr, centri comunali di raccolta per rifiuti? Il finanziamento della Regione risale addirittura al 2009. Una storia infinita. Eppure le due aree potrebbero essere utili per contrastare l'abbandono dei rifiuti nelle periferie e nelle campagne.I Ccr sono i centri comunali di raccolta per le frazioni non differenziabili. Il Ccr è un'area strutturata, sorvegliata e gestita, dove i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti urbani, in particolare quelli ingombranti, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli pericolosi.Soltanto a novembre del 2019 c'è stata la firma dell'Unicam con il raggruppamento di imprese composto da Icobe srl di Altamura e Daniele Ambiente srl di Mottola per realizzare quattro centri: due ad Altamura, uno a Gravina e uno a Grumo. Ad Altamura le aree individuate sono entrambe nelle zone produttive e artigianali: uno nascerà presso "Grotta formica" e l'altro in località "Colonna Genta" nei pressi di via Gravina (strada statale 96).Con una delibera della giunta comunale del 27 aprile, il Comune ha preso atto dei progetti esecutivi e ha incrementato la quota del cofinanziamento dell'ente locale. In tutto i fondi a disposizione salgono da 600.000 euro (di cui 420.000 euro della Regione e 180.000 del Comune) a 730.000, con l'aumento di 130.000 euro a carico delle casse comunali. A conti fatti ciascuno costerà 365.000 euro. La maggiore spesa è dovuta a delle voci di adeguamento delle due strutture alle norme, nel frattempo sopraggiunte, in materia di scarico delle acque, prevenzione incendi o costruzione.Per il progetto di "Grotta formica" c'è stata una variazione dell'ingresso. Non più in via Martin Luther King, bensì in via Le fogge. Una modifica richiesta dall'amministrazione comunale per ridurre i disagi agli operatori economici dell'area artigianale.Attualmente è in funzione il Ccr provvisorio presso la Teknoservice in via Ferri Rocco. Eppure ancora continua l'abbandono dei rifiuti.(nella foto un esempio di Ccr)