Rifiuti abbandonati, bando regionale da 2 milioni di euro

"Promuovere interventi di risanamento ambientale attraverso l'eliminazione di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e di rischio sanitario legato alla presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche". Questo l'intento della regione Puglia che per riuscire a perseguire l'obiettivo ha emanato un pubblico avviso che prevede la concessione di contributi per i Comuni.Complessivamente l'ente regionale ha stanziato 2 milioni di euro che verranno assegnati ai Comuni pugliesi per interventi di rimozione, trasporto e conferimento a impianti autorizzati dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico. Operazioni che le città della Puglia che accederanno ai fondi, dovranno eseguire entro il 30 marzo 2023, con totale ripristino dello stato dei luoghi.Secondo quanto previsto dal pubblico avviso l'importo massimo del contributo per singolo Comune "sarà proporzionato al numero di abitanti e alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti raggiunta nel corso dell'anno 2021 (come certificata dall'ARPA Puglia)". Inoltre – dicono dall'ente regionale- sono esclusi dal contributo quei Comuni "che sono stati già ammessi a finanziamento con precedenti e similari bandi che non abbiano completato i relativi interventi".Le amministrazioni comunali interessate, a partire dal 15 luglio, avranno un mese di tempo per poter presentare domanda.