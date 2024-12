Residenza per anziani Sereni Orizzonti: una grande famiglia

In soli tre anni la Residenza per anziani "Sereni Orizzonti" di Altamura, in via Montale n.2, si è affermata come un'importante realtà: una casa di riposo in cui gli ospiti sono assistiti e coccolati, con grande attenzione alla cura e al benessere. L'amministratore e socio unico di "Sereni Orizzonti"racconta questa storia in cui si intrecciano spirito di impresa e solide relazioni umane.Il bilancio è estremamente positivo e conferma gli sforzi e i sacrifici che abbiamo affrontato nel tempo. Siamo partiti da zero e abbiamo raggiunto risultati soddisfacenti. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al mio team, in cui ho riposto piena fiducia, per la costanza, la perseveranza e la determinazione che hanno permesso a Sereni Orizzonti di raggiungere gli obiettivi prefissati.I punti di forza risiedono indubbiamente nella squadra di collaboratori che ho a disposizione. Inoltre, la struttura stessa, con la sua maestosità, si estende su circa 7.000 mq di bellezza. Ancora oggi, dopo tutto questo tempo, mi capita di fermarmi ad ammirarla e ogni volta rimango stupito dal suo potenziale. Garantiamo un servizio di altissimo livello, supportato da un personale altamente qualificato. Abbiamo a disposizione diverse figure professionali, tra cui coordinatori, assistenti sociali, due medici, cinque infermieri, oltre venti operatori socio-sanitari, ausiliari, cuochi, figure amministrative e collaboratori esterni. A tutto ciò si aggiunge la mia presenza come direttore. Abbiamo una grande squadra di persone che si completano a vicenda, unite da un unico obiettivo: il benessere e la cura dei nostri splendidi nonnini.Oggi, per molte famiglie, è quasi impossibile assistere durante tutta la giornata le persone che necessitano di attenzioni particolari. La maggior parte delle famiglie è oberata da impegni lavorativi, familiari e personali, che non consentono di dedicarsi completamente agli anziani. Spesso si dimenticano di somministrare le terapie o, nel caso di chi è più autosufficiente, non si ha la certezza che abbiano assunto le medicine corrette. Inoltre, non vivendo nella stessa casa, si presentano difficoltà comuni, come l'assistenza per andare in bagno, che possono portare a cadute banali con conseguenze gravi, come la frattura del femore, comportando un'immobilizzazione a letto per mesi. Anche le difficoltà nel mangiare possono contribuire a un decadimento fisico e a effetti collaterali complessi da gestire, fino a considerare, purtroppo, una possibile dipartita.Nel mio caso, la struttura è privata. Gli unici enti pubblici che forniscono assistenza agli anziani sono i comuni, che in alcuni casi contribuiscono al pagamento delle rette dei nostri ospiti. Attualmente, collaboriamo con circa otto comuni del territorio circostante.Residenza per Anziani Sereni OrizzontiVia Eugenio Montale 2, Altamurahttps://residenzasereniorizzonti.it/Tel. 080.9952000Sereni Orizzonti è anche sui social: Facebook