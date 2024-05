Cento anni oggi, auguri al signor Santino

Il compleanno di un centenario è sempre una bella notizia per la città. E oggi gli auguri sono tutti per il signor Sante Manicone. Il signor Santino si è dedicato tutta la vita alla campagna e all'agricoltura e solo gli acciacchi della tarda età lo hanno costretto a rinunciare.In casa oggi grande festa di famiglia e di vicinato. Il nuovo centenario ha ricevuto anche la visita del sindaco Vitantonio Petronella, che ha consegnato una targa ricordo, e di don Vito Colonna. Inoltre ha ricevuto una targa della Coldiretti di cui è stato tra i fondatori.Ad Altamura sono 20 i centenari o ultracentenari, in prevalenza donne.