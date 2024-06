Assistenza ad anziani non autosufficienti e persone con disabilità

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l'Avviso Pubblico per la domanda di "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani non autosufficienti e persone con disabilità" attraverso cui si dà avvio alla seconda annualità operativa 2024/2025 del nuovo ciclo di programmazione del PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027, a partire dal 1° luglio 2024 sino al 30 giugno 2025. La misura è finalizzata al potenziamento, alla riqualificazione e all'accesso ai servizi socio assistenziali, riabilitativi e alla promozione della vita indipendente delle persone disabili e/o non autosufficienti e degli anziani caratterizzati da fragilità sociale. L'intervento prevede, inoltre, l'implementazione di alcune specifiche funzioni di monitoraggio quanti-qualitative del "GAP di genere".Per l'Avviso sono stati stanziati 30 milioni di euro a valere sulla dotazione dell'Azione 8.12 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Le risorse ripartite tra gli Ambiti Territoriali sociali e loro consorzi dovranno essere programmate dai Soggetti Beneficiari, nel rispettivo Progetto Attuativo, in osservanza dei criteri definiti e specificati nell'Atto Unilaterale d'Obbligo per l'attuazione degli interventi a titolarità pubblica da sottoscriversi.Il Buono servizio rappresenta lo strumento primario di sollievo dal carico di cura intra-familiare per l'assistenza a persone con disabilità e anziani non autosufficienti, mira al benessere e all'inclusione sociale fondata sul potenziamento e sull'accesso a servizi di qualità. In questo modo si incide indirettamente sul gap di genere legato al tempo dedicato alla cura, prevalentemente sostenuto dalle donne. Possono accedere al "Buono Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità" nuclei familiari, anche mono-personali, in cui siano presenti persone con disabilità e/o anziani over65 non-autosufficienti, o anziani over 65 in condizione di fragilità/isolamento sociale residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda.La finestra temporale per l'accesso al buono servizio è aperta dalle ore 12 del 3 giugno 2024 fino alle ore 12 del 25 giugno 2024.In fase di istanza, ogni utente può richiedere un buono servizio della durata massima di 12 mensilità. La presentazione della richiesta deve avvenire entro i termini di una delle finestre di domanda e prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID di livello 2 e un'attestazione ISEE Ordinario in corso di validità, una volta completate correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice Famiglia.La compilazione e l'invio della domanda può essere effettuato esclusivamente on-line, accedendo all'indirizzo web https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001 - Procedure telematiche – buoni servizio persone con disabilità e anziani.