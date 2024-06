Servizi di assistenza per anziani e persone con disabilità

La Regione Puglia ha prorogato il termine per l'invio e l'abbinamento delle domande di "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" relative alla 1^ finestra temporale della 2^ annualità 2024/2025.In particolare sono stati prorogati:- a lunedì 1 luglio 2024, entro le ore 12.00, il termine per la presentazione delle DOMANDE da parte delle famiglie;- a lunedì 8 luglio 2024, entro le ore 12:00, il termine per la conclusione/conferma degli ABBINAMENTI da parte delle Unità di Offerta.In caso di ammissione al beneficio – a seguito di istruttoria curata dall'Ambito territoriale sociale di riferimento – il buono servizio richiesto in questa 1^ finestra temporale darà diritto ad una copertura della frequenza (per la sola quota sociale) sino ad un massimo di 12 mensilità, dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025.La domande potranno essere presentate esclusivamente on-line sulla piattaforma telematica dedicata, all'indirizzo: https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001 (fai copia-incolla del link)Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda di buono servizio (per un servizio diurno o per un servizio domiciliare) per ogni anziano, disabile, o anziano non-autosufficiente che ne faccia parte.