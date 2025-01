Auguri alla signora Antonietta, oggi 105 anni

Auguri alla signora Antonia Cicorella, detta Antonietta. Oggi splendido compleanno: 105 anni. E' stata festeggiata da nipoti e pronipoti ed ha ricevuto la gradita visita del sindaco Vitantonio Petronella. Una giornata accolta con grande gioia, sorrisi per tutte le persone che sono andate a trovarla nella sua abitazione. Una giornata molto bella anche per la famiglia.Lucida, accogliente, la signora porta molto bene i suoi anni, fatta eccezione per dei problemi di deambulazione. Per tanto tempo è stata attiva nella comunità parrocchiale di Santa Teresa e come attivista dell'Unitalsi per i "treni bianchi" per Lourdes.La signora Cicorella è la seconda persona più longeva di Altamura ed è una delle 17 persone di Altamura che sono ultracentenari (con età di 100 o più anni, fino a 107). Per la precisione sono 14 donne e tre uomini gli ultracentenari che vivono ad Altamura.Inoltre quest'anno altre 9 persone - otto donne e un uomo - raggiungono il secolo di vita.