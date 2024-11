La nonnina di Altamura ha 107 anni

E' la persona più longeva in città. Festa in casa con la famiglia

Un altro tassello di longevità: l'altro ieri la signora Antonia Centoducati, detta Antonietta, ha spento la candelina dei 107 anni. In questo momento ad Altamura è la persona più longeva.La signora Centoducati ha festeggiato in casa insieme ai familiari ed è stata raggiunta dal sindaco Vitantonio Petronella che l'ha omaggiata con un attestato di ricordo. Nel messaggio di auguri si porge un ringraziamento per i valori trasmessi alle generazioni che nel tempo sono seguite.La signora non è la sola ultracentenaria ad Altamura perché ci sono altre sei persone che hanno superato il traguardo del secolo di vita e hanno tra i 101 e i 107 anni. In tutto i centenari (di 100 e più anni) ad Altamura sono circa venti.