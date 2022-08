Regione Puglia, 450mila euro per la partecipazione

Dopo la prima edizione del 2018, la Puglia avvia una nuova azione per la cultura del dialogo tra PA e cittadini. Mette a disposizione 450mila euro "a sportello" con cui la Regione cofinanzierà progetti di partecipazione proposti da soggetti sia pubblici che privati, per rafforzare la cultura del dialogo tra PA e cittadini.La Regione Puglia tiene la barra dritta sulla partecipazione: arriva l'Avviso del 28 luglio per il cofinanziamento di processi partecipativi che, nell'ambito del programma annuale di partecipazione, rappresenta uno degli strumenti di attuazione della Legge regionale n.28/2017 di cui la Puglia è da sempre fiera sostenitrice. L'Avviso regola le modalità per la concessione dei contributi a supporto dei percorsi di partecipazione promossi dai territori, affinché la cultura del dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini continui a crescere e radicarsi. Le risorse stanziate trovano copertura a valere sul bilancio autonomo. Il budget complessivo è di 450.000 euro.Il finanziamento massimo per singolo progetto ammesso è di 20.000 euro e il contributo regionale non potrà superare l'80% del costo complessivo finale. La dotazione finanziaria sarà utilizzata secondo la procedura aperta "a sportello", fino a esaurimento delle risorse. Potranno accedere ai contributi gli enti locali, anche in forma associata, le scuole e le università o altra pubblica amministrazione ammissibile, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche e non, oltre che le associazioni di categoria e i soggetti privati previsti dalla Legge regionale sulla Partecipazione n. 28/2017.Le proposte di ogni processo partecipativo possono riguardare da uno a tre argomenti tra le molte priorità dell'azione di governo, divise dall'Avviso in aree tematiche: area istituzionale, territorio e ambiente, welfare, inclusione e cura della persona, innovazione e sviluppo. Le informazioni procedurali e i dettagli sui criteri di ammissione/esclusione sono esposti nel documento completo disponibile al link http://rpu.gl/VjrRB - nel BURP nr. 84/2022.