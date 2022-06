Referendum, si vota per 5 quesiti sulla giustizia

Incandidabilità dopo la condanna – il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi

Separazione delle carriere – questo quesito del referendum chiede lo stop delle cosiddette "porte girevoli", impedendo al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice (che appunto giudica in un procedimento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria) e viceversa

Riforma Consiglio Superiore della Magistratura – si chiede che non ci sia più l'obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura

Custodia cautelare durante le indagini – si chiede di togliere la "reiterazione del reato" dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo

Valutazione degli avvocati sui magistrati – il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell'operato dei magistrati e della loro professionalità

apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata

apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore.

Si vota oggi per i 5 referendum abrogativi in materia di giustizia. Seggi aperti dalle ore 7 alle 23. Ad Altamura si vota in 60 sezioni.I quesiti riguardano:Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto (quorum), in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.COME SI VOTAL'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale, aperto per tutta la giornata del voto.Ciascun elettore può: