Referendum del 12 giugno, pubblicati elenchi degli scrutatori

L'altro ieri, nella sala consiliare aperta al pubblico, si è riunita la Commissione Elettorale Comunale per la nomina dei 184 scrutatori occorrenti per le prossime consultazioni referendarie del 12/06/2022. Ad Altamura si voterà in 60 sezioni, di cui due speciali.La commissione ha proceduto a nominare tutti i 46 cittadini altamurani, che hanno manifestato la loro disponibilità a ricoprire l'incarico, ed in possesso di tutti requisiti (iscrizione all'albo comunale degli scrutatori, stato di disoccupazione certificato dall'Arpal e corretto inoltro della domanda mediante Spid) richiesti dall'avviso di disponibilità, pubblicato sul portale istituzionale in data 04/05/2022.Attraverso un successivo sorteggio "random" sono stati poi individuati, attingendo dall'albo comunale, gli ulteriori 138 scrutatori necessari. Nella stessa seduta è stato sorteggiato un elenco di scrutatori supplenti che saranno chiamati a sostituire eventuali titolari rinunciatari. Gli elenchi sono pubblicati sul portale istituzionale del Comune.Le nomine dei presidenti di seggio, invece, sono di competenza della Corte d'Appello di Bari.Sono cinque i quesiti referendari. Dato il numero delle schede, quest'anno i compensi sono interessanti considerando che scrutatori e presidenti saranno impegnati il sabato pomeriggio, la domenica per il voto dalle 7 alle 23 e lo spoglio subito dopo la chiusura delle urne. I compensi, esentasse quindi netti, sono 192 euro per gli scrutatori e 262 euro per i presidenti.